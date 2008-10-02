Кримські генеруючі системи заявляють, що погасили борги

Державне підприємство «Кримські генеруючі системи» (Сімферополь) заявляє, що повністю погасило заборгованість минулих років перед ДК «Газ України» за спожитий природний газ у розмірі 11,9 млн. грн., яка була на 1 січня 2008 року.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №440 від 25 квітня 2008 року, ДП «Кримські генеруючі системи» була виділена субвенція з різниці в тарифах на теплову енергію, що дало змогу погасити заборгованість перед ДК «Газ України» у розмірі 11,9 млн. грн., згідно з підписаними угодами про проведення взаєморозрахунків за згаданою постановою КМУ.

«Станом на 1 жовтня заборгованість перед ДК «Газ України» повністю погашено», – зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня НАК «Нафтогаз України» доручила ДК «Газ України» не продовжувати дію договорів на постачання природного газу з підприємствами теплової комунальної енергетики (ТКЕ), які мають заборгованість за спожите паливо. У разі непогашення заборгованості ДК “Газ України” не матиме юридичних підстав для виділення лімітів природного газу підприємствам-боржникам.

Довідка УНІАН. ДП «Кримські генеруючі системи» експлуатує Севастопольську ТЕЦ. Встановлена потужність Севастопольської ТЕЦ становить 33 МВт (2 котли 13 і 20 МВт побудовані в 1937 і 1956 роках). Зношеність устаткування ТЕЦ досягає 80%.