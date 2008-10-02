Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

22,3% українців готові підтримати Партію регіонів на парламентських виборах.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Національного інституту стратегічних досліджень, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

18,1% українців на запитання: кого б ви підтримали, якби у найближчу неділю відбувались вибори до Верховної Ради, відповіли, що проголосували б за Блок Юлії Тимошенко. 9,4%, згідно з опитуванням, підтримують блок “Наша Україна - Народна самооборона” і 7,1% проголосували б за Блок Литвина.

Крім цих політичних сил 3%-ий прохідний бар’єр долають ще дві політичні сили. Це Комуністична партія – 6,1% та можлива нова політична сила на чолі з Головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, за яку готові проголосувати 5,1% виборців. Усі інші політичні сили не долають 3%-ий бар’єр і не проходять до парламенту.

При цьому, згідно з результатами опитування, 4,3% українців проголосували б проти всіх і 6,3% – не брали б участі у виборах.

Опитування проводилось 25-28 вересня, усього опитано 2013 респондентів в усіх регіонах України, похибка вибірки становить 2,3%.