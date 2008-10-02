Кримський віце-спікер звинуватив міліцію в тяжких гріхах

Заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЄВ пропонує припинити фінансування правоохоронних органів автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію кримський віце-спікер озвучив сьогодні на засіданні Президії парламенту автономії.

М.БАХАРЄВ заявив, що правоохоронці контролюють проституцію, покривають наркобізнес, замішані в рейдерстві і звинуватив їх у корумпованості. ”Анатолій Павлович (кримський спікер А.ГРИЦЕНКО – УНІАН), треба припинити видачу грошей правоохоронцям”, - запропонував М.БАХАРЄВ.

”Проїдьте повз прокуратуру, міліцію, подивіться, на чому вони їздять. Звідки джипи, хто їх обслуговує і заправляє, на які гроші? Це дорого. Це корупція сто відсотків”, - сказав він.

Кримський віце-спікер також запропонував порушити питання про створення повсюдно комітетів громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів. ”Треба щоб їх діяльність (міліції і прокуратури - УНІАН) була абсолютно відкритою, все це (діяльність силовиків - УНІАН) було предметом постійного обговорення в органах місцевого самоврядування”, - наголосив віце-спікер АРК.