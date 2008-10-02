У Нацбанку мають підозру, що на ринку валют розгулялися спекулянти

Національний банк України використовуватиме золотовалютні резерви лише для підтримки стабільності гривні, забезпечення розрахунків за критичний імпорт і за державними боргами і не має наміру йти на поводі у спекулянтів.

Про це говориться в заяві, обнародуваній на сайті НБУ.

"Національний банк заявляє, що не допустить використання валютних резервів для задоволення спекулятивних операцій учасників валютного ринку і здійснюватиме політику відносно резервів міжнародної ліквідності тільки з метою підтримки внутрішньої і зовнішньої стабільності гривні, забезпечення розрахунків за критичним імпортом і виплат за зовнішніми борговими зобов`язаннями держави, підтримки конкурентоспроможності", говориться в заяві Нацбанку.

У заяві також зазначається, що в умовах, коли на економіку і валютний курс впливають зовнішні і внутрішні чинники неекономічного характеру, що дестабілізують, Нацбанк здійснюватиме валютно-курсову політику з тим, щоб рівень офіційного курсу гривні мав належну стабільність і не був обтяжуючим як для суб`єктів економіки, так і для громадян країни.

Котирування гривні на міжбанківському ринку з середини вересня впали з 4,7 грн./дол. до 5,1-5,2 грн./дол. Сьогодні на готівковому ринку курс гривні також опустився до цих позначок.