Тимошенко вважає, що для створення коаліції є ще, мінімум, 10 днів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що для створення коаліції є ще, мінімум, 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на сумісній прес-конференції з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ в Москві.

«Я майже упевнена, що завтра, за Конституцією і за законами України, не останній день (для створення коаліції – УНІАН). У нас є ще, як мінімум, 10 днів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що необхідно спробувати докласти всіх зусиль, щоб не допустити хаосу в країні, пов`язаного з достроковими виборами. «Я упевнена, що ми зможемо знайти взаєморозуміння», - підкреслила прем`єр і лідер БЮТ.