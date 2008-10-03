98% перевіреної рибної продукції в Україні не відповідає вимогам

98% перевіреної за 9 місяців 2008 року рибної продукції в Україні не відповідає вимогам нормативної документації та чинного законодавства.

Відповідний висновок зроблено ДП "Севастопольстандартметрологія", що є спеціалізованим центром Держспоживстандарту з узагальнення матеріалів державного нагляду за якістю рибної продукції на стадіях виробництва, зберігання і оптової реалізації на всій території України.

Як передає УНІАН, за інформацією головного фахівця відділу зі зв`язків із громадськістю ДП «Севастопольстандартметрологія» Ганни ПУТІЛІНОЇ, перевірено 45 тубів консервів (1 туб = 1 тисяча умовних банок консервів) і пресервів, а також 1902 тонн рибної продукції та морепродуктів. У вартісному вираженні ця кількість становить 120 609 тис. грн. Перевіряли рибу морожену, холодного копчення, солону, провісну, кулінарну продукцію з морської капусти і гідробіонтів.

Також, за даними фахівців держнагляду, 73% перевірених підприємств не дотримують вимоги нормативних документів при виробництві рибної продукції та оптовій торгівлі. Порівняно з аналогічним періодом 2007 року, кількість підприємств-порушників збільшилася на 6%. При цьому 13% від загальної кількості допускають порушення за фізико-хімічними показниками, 7% - за органолептичними, 3% - за мікробіологічними, 12% не атестували виробництво, 9% - порушують періодичні випробування продукції, 11% випускають і реалізують продукцію без сертифікату відповідності, 6% порушують вимоги упаковки, і майже половина підприємств порушують вимоги з маркування продукції.

За результатами перевірок видано 102 розпорядження про заборону реалізації партій продукції, 95 - про заборону випуску і реалізації конкретних найменувань продукції, винесено 175 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій, сума яких становила 142 тис. грн., повідомила Г.ПУТІЛІНА.