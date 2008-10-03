Крим - без гарячої води

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО вважає необхідністю відновити подачу газу до котелень, закладів освіти, охорони здоров`я та соціальної сфери автономії, віднайшовши кошти з внутрішнього резерву: як кошти з бюджетів місцевого рівня, так і кошти житлово-комунальних підприємств.

Представник Глави держави вважає масове відключення в Криму котелень від газопостачання та припинення подачі гарячої води у будинки мешканців півострова, лікарні, пологові будинки, інтернати та інші об’єкти є наслідками некваліфікованого менеджменту і говорить про безгосподарність теплопостачальних підприємств.

Л.ЖУНЬКО закликає керівників місцевих органів влади, депутатів всіх рівнів негайно втрутитися у ситуацію, яка вийшла "за всі можливі норми моралі", повідомляє прес-служба Представництва.

Окрім цього, кримський Представник Президента просить населення та підприємства Криму своєчасно сплачувати за споживані комунальні послуги, зокрема теплопостачання, а особливо на передодні опалювального сезону, що дасть можливість забезпечити стабільне постачання послуг та енергоносіїв.

"Л.ЖУНЬКО рекомендує керівним органам житлово-комунального господарства у боротьбі з подібними проблемами переймати досвід інших областей України, де злісним неплатникам у багатоповерхівках відключення здійснюється кожній окремій квартирі, а не всім жителям будинку. Люди, які справно сплачують комунальні послуги, не повинні страждати через інших", - додали у Представництві.

Нагадаємо, компанія «Газ України» наприкінці вересня припинила подачу газу найбільшому постачальнику тепла в Криму - підприємству «Кримтеплокомуненерго» до повного погашення боргу за спожитий з початку минулого опалювального сезону газ. Борг «Кримтеплокомуненерго» за спожитий газ становить більш як 53 млн. грн., зазначали в компанії «Газ України».

З 1 жовтня котельні «Кримтеплокомуненерго» залишилися від газу. Газівники заявляють, що не відновлять його подачу, доки не будуть погашені борги. Припинено подачу гарячої води в ряд медичних і соціальних установ Криму.

За даними ЗМІ, державні установи повністю розрахувалися з тепловиками. Комунальники запевняють, що борг виник через різницю між старими і новими тарифами, тому брак коштів повинні компенсувати у Києві.