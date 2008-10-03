ПАРЄ захистило Крим та Україну

Депутат зі Швейцарії, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреас ГРОСС переконаний, що резолюцією по російсько-грузинському конфлікту Асамблея покращила перспективи врегулювання ситуації у Криму.

Про це він заявив у розмові з кореспондентом УНІАН після завершення голосування в ПАРЄ.

“Я переконаний, що те, що ми зробили, зараз дає більше шансів Криму та Україні”, - сказав депутат.

Він висловив переконання, що резолюція, схвалена ПАРЄ, є збалансованим, хоч і не бездоганним документом.

“Я сподіваюсь, що російський уряд поставиться до неї серйозно і діятиме відповідно до зобов’язань”, - зазначив А.ГРОСС.

Водночас він зауважив, що не вірить в те, що Росія відмовиться від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. “Я, чесно кажучи, не думаю, що це відбудеться. Але ми маємо це сказати, тому що це правда, і ми маємо захистити Україну, захистити Крим і я готовий зробити все для цього”, - сказав А.ГРОСС.

Депутат також висловив переконання у тому, що ПАРЄ ухвалила правильне рішення, не позбавивши російську делегацію повноважень.

“Це не допомогло б людям Криму, якщо б ми призупинили повноваження”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” і рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, а Росію, крім того, – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії і закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих, що передували збройному конфлікту.