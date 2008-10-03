Путін хоче атмосфери довіри в питаннях флоту

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що проблеми навколо базування Чорноморського флоту РФ на території України піднімаються штучно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві.

«Штучно нагнітаються проблеми по Чорноморському флоту Росії. Упевнений, що всі питання, що стосуються базування нашого флоту в Криму, повинні вирішувати за столом переговорів в атмосфері взаєморозуміння, довіри, на основі наявних міждержавних угод», – сказав В.ПУТІН.

Він також відзначив, що Росію турбує багато що в діях політичного керівництва України. Зокрема, це торкається позиції України по Грузії відносно Південної Осетії, спроби спотворити суспільну історію, спроби реабілітувати тих осіб, які в Другу Світову війну співробітничали з нацистами.