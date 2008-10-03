Коаліція БЮТ+НУНС+БЛ неможлива

Член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає нереальним створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у парламенті.

«Коаліція «трьох» на сьогоднішній день неможлива», - сказав депутат.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, Блок Литвина не може брати участі в консультаціях щодо створення коаліції, оскільки вони є прикриттям того, щоб жодна політична сила не встигла зробити певних кроків, «аби завадити штучним достроковим виборам».

«Сценарій, режисура, продюсерство підводяться до одного – «замулити» очі громадянам, дискредитувати всіх і вся, до кінця показати непослідовність всіх, а потім оголосити вибори, і на цьому набрати певні бали», - вважає О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

При цьому народний депутат наголосив, що фракція БЮТ робить все для того, аби коаліція була створена, однак «сценаристи і режисери, які знаходяться на вулиці Банковій, 11, не зацікавлені у створенні будь-якої коаліції у Верховній Раді».