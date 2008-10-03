До звідного бюджету Криму зібрано більше 3,8 млрд. грн.

За оперативними даними, в січні-вересні поточного року до Звідного бюджету Автономної Республіки Крим зібрано 3 млрд. 86,1 млн. грн., що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"У 2007 році в Криму сума надходжень до Звідного бюджету, що перевищила відмітку 3 млрд. 80 млн. грн., була досягнута до 20 грудня", - кажуть податківці.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму, за 9 місяців цього року завдання Міністерства фінансів України по забезпеченню надходжень до Держбюджету виконане на 106%. Сума збору склала 1 млрд. 416,8 млн. грн. (надійшло 1 млрд. 187,4 млн. грн. з врахуванням проведеного відшкодування ПДВ). «Приріст до аналогічного періоду минулого року - 36%», - інформує ДПА в Криму.

Місцеві бюджети міст і районів автономії в січні-вересні поповнилися на 1 млрд. 669,2 млн. грн., що в 1,3 рази більше надходжень за 9 місяців 2007 року.