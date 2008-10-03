У Сімферополі презентували профорієнтаційний термінал

Презентація інноваційної розробки для школярів – профорієнтаційного терміналу "Живи і працюй в Україні!" відбулася сьогодні в школі № 25 Сімферополя. У заході взяла участь міністр труда і соцполітики України Людмила ДЕНІСОВА.

Термінал передбачає знайомство школярів із змістом конкретних професій та шляхами їх здобуття, містить поради батькам стосовно вибору професій їхніми дітьми та інформацію з профорієнтації і психології для вчителів, інформує прес-служба Мінпраці.

Впровадження проекту "Живи і працюй в Україні!" зумовлене необхідністю формування у молоді поваги до праці, усвідомленого вибору конкурентоспроможної професії та спеціальності, інформування про реальний стан ринку праці та його потреби, зацікавлення молоді в опануванні професій, які вкрай необхідні національному ринку праці.

Проект спрямований на забезпечення доступності, мобільності, гнучкості та привабливості профорієнтаційних послуг для молоді, що надає державна служба зайнятості.

Впровадження профорієнтаційних терміналів у загальноосвітніх школах України дозволить сформувати у школярів та їхніх батьків ефективні стратегії поведінки на ринку праці, досягти зростання чисельності та рівня зайнятості населення працездатного віку.