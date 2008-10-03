Бурджанадзе про Крим та конфлікт на кшталт російсько-грузинського

Екс-голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ застерігає, що отримання кримчанами громадянства РФ може призвести до конфлікту, як це сталося у Грузії у серпні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Н.БУРДЖАНАДЗЕ висловила на пленарній сесії Другого Університету YES, що триває сьогодні у Києві.

Говорячи про причини і наслідки збройного конфлікту між Грузією і Росією, вона зазначила, що до таких трагічних подій призвела активна політика Російської Федерації з реалізації своїх інтересів на території Абхазії та Південної Осетії. Н.БУРДЖАНАДЗЕ, зокрема, наголосила, що ситуацію довкола цих республік значно загострило набуття російського громадянства південно-осетинцями і абхазами, які були громадянами Грузії.

«Росія, ігноруючи наявність грузинського громадянства у абхазів і південно-осетинців, активно видавала їм російські паспорти. Така ж ситуація зараз відбувається у Криму. Але я сподіваюся, що це не призведе до такого загострення, як це сталося у Грузії у серпні цього року», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.