Ющенко сказав Іллічову «так»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свій Указ від 4 липня про припинення розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ - начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Указ №895 про відміну Указу №618 про зупинення дії розпорядження КМУ від 18 червня №855-р розміщений на офіційному сайті глави держави.

Указ про відміну попереднього Указу вступає в силу з дня публікації, тобто сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада Криму відмовилася погоджувати призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції автономії. Того ж дня Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА начальником ГУ МВС у Криму - заступником міністра.

4 липня Президент зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Президент відзначав, що це розпорядження видане урядом всупереч Конституції України. Зокрема, звертав увагу В.ЮЩЕНКО, ВР Криму 18 червня, відповідно до наданих Конституцією АРК повноваженнями, ухвалила рішення про відмову в узгодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції Криму.

7 липня до Конституційного Суду поступило конституційне подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Днями Окружний адміністративний суд АРК визнав протиправною відмову ВР Криму в узгодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА, а парламент Криму написав апеляційну скаргу до Севастопольського апеляційного адміністративного суду, наполягаючи, що законно ухвалював рішення 18 червня.