У Криму цього року відпочило на 1,9% менше людей, ніж торік

Крим з початку цього року прийняв на відпочинок 5 млн. 465,1 тис. осіб, що на 1,9% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року (2007 рік – 5 млн. 571,1 тис. осіб).

Про це говориться в даних Міністерства курортів і туризму Криму станом на сьогодні, які має УНІАН.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в курортно-туристичних установах автономії відпочив 1 млн. 87,2 тис. осіб, що на 0,8% більше, ніж за аналогічний період 2007 року (1 млн. 79 тис. осіб).

Станом на 3 жовтня в Криму працює 274 курортно-туристичні установи, вони заповнені відпочиваючими на 50,9%. Торік в цей час працювали 250 курортно-туристичних установ, коефіцієнт їх заповнюваності становив 51,2%.

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів АРК розраховує, що цього року Крим прийме на відпочинок близько 6 млн. осіб.