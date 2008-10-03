Король і королева Швеції знайомилися з виробництвом вина в Криму

Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАВ і Королева СІЛЬВІЯ завершили державний візит до України.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради АРК Алла ГОРЄВА, сьогодні в Криму королівське подружжя у супроводі перших осіб автономії оглянули Воронцовський і Лівадійський палаци, відвідали винотеки і виробничі цехи Національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра».

У державній резиденції «Шатер» відбувся ланч на честь Короля і Королеви Швеції від імені кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА і голови Ради міністрів АРК Віктора ПЛАКІДИ. «Сподіваюся, що ваш нинішній приїзд додасть певного імпульсу розвитку взаємовигідних ділових контактів між Кримською автономією і регіонами Шведського Королівства, який би поклав початок довгостроковим партнерським відносинам», - сказав А.ГРИЦЕНКО, звертаючись до монархів.

Він підніс королівській сім`ї пам`ятний подарунок – картину «Воронцовський палац».

Сьогодні Король і Королева Швеції з аеропорту «Сімферополь» відбули літаком на батьківщину, до Стокгольма, повідомила А.ГОРЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня - 3 жовтня Король і Королева Швеції здійснювали державний візит до України. В рамках візиту королівське подружжя провели ряд зустрічей з керівництвом України, відвідали Херсонську область і Крим.