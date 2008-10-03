Залізничні тарифи на міжнародні перевезення пасажирів зростуть

З 11 жовтня зростуть коефіцієнти до залізничних тарифів на перевезення пасажирів у поїздах міжнародного сполучення залежно від дати поїздки.

Текст відповідного наказу Міністерства транспорту та зв`язку України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30 вересня, оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, даним наказом внесено зміни до наказу міністерства № 306 про тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у поїздах міжнародного сполучення, що затверджені 19 березня 2008 р. й набули чинності з 1 квітня ц.р.

Зміни стосуються коефіцієнтів індексації до базової вартості квитка й плацкарти міждержавного пасажирського тарифу по календарних періодах.

Зокрема, пропонується шляхом множення додавати наступні коефіцієнти до базової вартості квитка (дані для плацкартних вагонів): коефіцієнт 2,53 у період із 1 до 14 січня; 2,18 – з 15 січня до 29 лютого; 2,20 – з 1 березня до 25 квітня; 2,28 – до 30 квітня; 2,00 – з 1 до 9 травня; 2,34 – з 10 травня до 10 червня; 2,35 – далі й до 9 липня; 2,53 – далі й до 5 серпня; 2,55 – до кінця серпня; 2,18 – з початку вересня до 10 листопада; 2,02 – далі й до 21 грудня; 2,55 – з 22 до 30 грудня; 1,68 – 31 грудня.

Для купейних і СВ-вагонів пропонуються вищі коефіцієнти, наприклад, 2,66 – з 1 до 14 січня, 2,70 – з 6 до 31 серпня і з 22 до 30 грудня.

Нагадаємо, раніше Мінтрансзв`язку пропонувало змінити свій березневий наказ і ввести нові коефіцієнти до залізничних тарифів на перевезення пасажирів у поїздах міжнародного сполучення з 1 жовтня. У результаті тарифи зросли б на 30%.

Проте той проект так і не було прийнято. Наприклад, у ньому міністерство пропонувало встановити коефіцієнт у період пікових перевезень (у грудні, на початку січня і в серпні) в розмірі 2,75 для плацкартних і 2,90 – для купе і СВ-вагонів.

У новому наказі, який набуває чинності з 11 жовтня, коефіцієнти дещо знижено.

Довідка УНІАН. Відповідно до наказу Мінтрансзв`язку від 19 березня 2008 року “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні” з 1 квітня на 5% підвищено тарифи на перевезення пасажирів до країн СНД і Балтії.