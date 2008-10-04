Пам`ятник бойовій машині піхоти відкрили в Сімферополі

Пам`ятник бойовій машині піхоти (БМП-2) відкрили сьогодні в Сімферополі.

БМП-2 – друге покоління БМП (радянської бойової броньованої гусеничної машини). Бойову машину піхоти-2 вперше показали на військовому параді 1982 року. Машина брала участь у бойових діях в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, БМП-2 встановили у сквері воїнів-інтернаціоналістів біля меморіалу «Кримчанам, загиблим в Афганістані». Постаменту в бойової машини піхоти немає, її просто обклали камінням. Пам`ятник відкрили в рамках підготовки до святкування 20-річчя виведення Радянських військ з Афганістану.

Подібний пам`ятник є також у Севастополі. Бойова машина піхоти (БМП-1) пройшла Афганістан і була підірвана під час виконання службового завдання.

З нагоди відкриття пам`ятника в Сімферополі відбувся мітинг афганців. Полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання. Встановлення БМП-2 у Сімферополі стало можливим завдяки домовленостям голови кримських афганців Сергія КУНІЦИНА з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ і керівництвом українських ВМС.

«Цей символічний акт (відкриття пам`ятника – УНІАН) чітко та грізно нагадує політикам про відповідальність за кожне рішення, за кожен вчинок, тому що ця відповідальність – це життя, це кров простих солдатів, які чесно виконують свій обов`язок», - сказав голова Українського союзу ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ.

Він також повідомив, що афганці протягом естафети пам`яті з нагоди 20-річчя виведення Радянських військ з Афганістану відкривають в Україні понад 35 пам`ятників і 5 церков. «Церкви будуть щоночі, щодня нагадувати суспільству про ту страшну трагедію, яку довелося пережити радянському народу», - сказав С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Понад 9 років тривала війна в Афганістані. 25 грудня 1979 р. до Афганістану ввели війська СРСР, а 15 лютого 1989 р. останню колона радянських військ було виведено звідти. У війні загинули близько 15 тис. радянських солдатів. Крім того, багато воїнів досі вважаються зниклими безвісти. Багатьох війна залишила інвалідами.