Луценко: Росії треба постійно нагадувати, хто в Криму господар

Українська влада повинна наполягати на виконанні Чорноморським флотом Росії міжнародних угод і українського законодавства, але не провокувати при цьому сусідню державу на радикальні дії, вважає міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Росіянам треба постійно чемно й жорстко нагадувати, хто на цій землі хазяїн. Та провокувати їх нерозумно і небезпечно», - заявив голова МВС України в інтерв’ю «Дзеркалу тижня»

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, силові дії проти ЧФ Росії в Криму, зокрема, силове видалення російських моряків з українських гідрографічних об’єктів, є вкрай небажаними.

«Минулого літа, коли українські суди підтвердили незаконність перебування росіян на маяках, ми готові були відновити їхній український статус. Та тепер я закликав би десять разів подумати, перш ніж зважитися на застосування сили. Є інші шляхи», - заявив міністр внутрішніх справ.

Представників російського флоту в Криму можна змусити до виконання двосторонніх домовленостей і без застосування сили, впевнений він.

«Росіяни, зрозуміло, почуваються не як у гостях. Проте визнають порядок», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.