План дестабілізації ситуації у Криму розроблений Секретаріатом Ющенка?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що знає про план дестабілізації ситуації у Криму.

Голова МВС в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» розповів, що план носить умовну назву «300 спартанців» і розроблений консультантом Секретаріату Президента.

«Крим, - мабуть, єдиний регіон, який справді викликає занепокоєння. Мені відомо про план дестабілізації ситуації на півострові, що він розроблений консультантом президентського секретаріату і передбачає організацію провокацій, спрямованих проти Чорноморського флоту. Ці провокації мають викликати ланцюгову реакцію і можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що ця брудна базгранина так і залишиться на папері», - каже міністр.

Він запевняє, що МВС уважно стежить за ситуацією в Криму. «Старанно, скрупульозно добирає інструменти запобігання провокації. Від наших дій, без перебільшення, залежить дуже багато що», - заявляє Ю.ЛУЦЕНКО.

Голова МВС також заявив, що ситуація в Криму давно має стати темою серйозної фахової дискусії. «Проте вона на засіданнях РНБОУ так жодного разу і не відбулася», - підкреслює Ю.ЛУЦЕНКО.