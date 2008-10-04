Серед членів екіпажу затонулого «Толстого» був севастополець - ЗМІ

Серед членів екіпажу затонулого в Чорному морі суховантажу «Толстой» був і 20-річний севастополець Володимир Лук’янов, студент 4 курсу цивільного факультету Севастопольського військово-морського інституту.

Про це сьогодні повідомила газета газета «Слава Севастополя+» з посиланням на слова мешканки міста Людмили СТЕПАНЕЦЬ, матері нареченої В.Лук’янова. Вона звернулася в редакцію газети з проханням надати інформаційну підтримку.

«У російському та українському МЗС нам повідомили, що про долю всієї команди "Толстого", окрім двох хлопців, які врятувалися, нічого не відомо. Нам доводиться задовольнятися лише тією інформацією, яку розміщують в Інтернеті. Може, ви зможете дізнатися більше», - сказала Л.СТЕПАНЕЦЬ.

Мешканка Севастополя також повідомила, що навесні Володимир мав захищати диплом, а для цього було потрібно пройти переддипломну практику на багатотоннажних кораблях. За її словами, всі студенти влаштовуються на кораблі через спеціальні аґенції. Володимир, як стверджує вона, удався до допомоги аґенції «Блек Сі». «Саме там йому сказали терміново їхати до Ростова-на-Дону, звідки виходив "Толстой"», - розповіла Л.СТЕПАНЕЦЬ.

Як повідомляли ЗМІ, судно «Толстой» здійснювало плавання під прапором Північної Кореї. 18 вересня судно вийшло з російського порту Ростов-на-Дону з вантажем 2,58 тисячі тонн металобрухту призначенням турецький порт Немрут. 27 вересня поблизу берегів Болгарії судно «Толстой» затонуло. На його борту було десять осіб: капітан (громадянин Російської Федерації) та дев`ять членів екіпажу (громадяни України).

Судно мало довжину 138 метрів, було спущено на воду 37 років тому і було в поганому технічному стані. Під час шторму воно розламалося навпіл і затонуло.

Двом морякам «Толстого» - одеситам Денису АХРАМЕЄВУ та Андрію КРИЖЕНОВСЬКОМУ вдалося врятуватися.