Ющенко: або домовляться до 7 жовтня, або я розпускаю парламент

14:23, 04 жовтня 2008
Крым
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Президент дає останній шанс

7 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір провести консультації щодо розпуску Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

В.ЮЩЕНКО висловив впевненість, що вже зараз має право на розпуск ВР. «Я цілком розумію, що у мене є повне право сьогодні розпустити парламент», - сказав він, додавши водночас, що до 7 жовтня дає час політичним силам юридично оформити домовленості щодо створення нової коаліції.

«Ті міжпартійні домовленості, які сьогодні існують, я хотів би, щоб вони були завершені за декілька днів, або я розпускаю парламент. Тому на 7 жовтня я призначив проведення консультацій - це той формальний момент, після якого де-юре у Президента наступає право на розпуск парламенту. До 7 жовтня я даю шанс тим, хто пішли на «бокові романи», тим, хто нікуди не ходив, поспілкуватися як відповідальні політичні люди і запропонувати суспільству та державі вихід з цієї западні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Водночас він висловив переконання, що дострокові вибори не принесуть «великих змін» чи нових обставин. «Очевидно, треба шукати порозуміння навколо національних пріоритетів заради яких формується коаліція, а не займатися мексиканським серіалом і кожні 12 місяців проводити дострокові вибори», - вважає глава держави.

Президент запевнив, що прийме будь-який формат коаліції. «Якщо буде прийнята коаліція у будь-якому форматі, я схилю голову і скажу «Я подам кандидатуру Прем`єра від нової коаліції», - зазначив він. Глава держави також відзначив, що БЮТ, Партія регіонів та комуністи мають формалізувати свої відносини та поінформувати суспільство про суть досягнутих між ними домовленостей.

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