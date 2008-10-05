Штормове попередження - в Криму

У Криму оголошене штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій, у другій половині сьогоднішнього дня і протягом доби понеділка, 6 жовтня, на території автономії очікуються сильні зливи, грози, посилення південно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду.

Сьогодні в Криму температура повітря вночі 13-15° тепла, вдень 23-25° тепла.