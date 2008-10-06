У Криму потяг насмерть збив чоловіка

На залізничному вокзалі Сімферополя під колесами вантажного потяга загинув 28-річний чоловік з Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій, інформація про нещасний випадок надійшла пізно ввечері в неділю.

«О 23.30 надійшло повідомлення, що на залізничному вокзалі Сімферополя вантажний потяг збив чоловіка - 1980 року народження, жителя Луганської області», - сказано в повідомленні кримського ГУ МНС.