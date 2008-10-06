5-річний пастух втонув у Криму

У Північно-Кримському каналі втонув 5-річний хлопчик, який пас стадо корів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагедія сталася в Джанкойському районі автономії в неділю увечері.

Двоє місцевих хлопчиків-пастухів опинилися у воді, почали тонути та кликати на допомогу. Одного хлопчика вдалося врятувати, другий потонув. Його шукали близько години. «Швидка допомога» констатувала смерть дитини. Зараз з`ясовується, яким чином діти опинилися у воді.

«Загалом з початку року в Криму втонули близько 100 осіб, майже два десятки життів забрав Північно-Кримській канал», - додали в МНС.