СБУ виключає можливість силового сценарію в Криму

Прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО називає повним маренням заяву міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про нібито розробленому Секретаріатом Президента плані під назвою «300 спартанців», що передбачає дестабілізацію ситуації в Криму.

«Я можу сказати, що це повне марення, що виникло у чиємусь хворому мозку. І Президент, і НАЛИВАЙЧЕНКО (в.о. голови СБУ - УНІАН) не раз виключали можливість силового сценарію вирішення політичної кризи. Дестабілізація в державі виникає якраз завдяки таким заявам, видно, вигідним якійсь політичній силі», - сказала вона.

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