ОРТ і РТР виженуть з України?

Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів.

Як пише газета «Экономические известия» (№ 177), з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін.

Газета зазначає, що це спричинить скорочення вибору програм і банкрутство кабельних компаній, а виграють ті, хто скуповує місцеві кабельні мережі.

Як повідомив «Экономические известия» голова Нацради з телебачення і радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО, 1 березня минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль та ін. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО. Він зазначив, що до кожного провайдера можуть бути свої претензії.

На запитання, чи може залишитися без ліцензії компанія «Воля-Кабель», голова Нацради відповів: «Ризикує, як і будь-яка інша. Але, за нашою інформацією, «Воля-Кабель» готова виконати негайно всі вимоги вітчизняного законодавства».

За попередніми даними, прибравши з мереж іноземні телеканали, вітчизняне ТБ може збільшити свої доходи від реклами в 1,5 разу, що становить десятки мільйонів доларів. А великі інвестори скуповуватимуть регіональні мережі - оскільки під удар потрапляють найпопулярніші російські канали, позитивне рішення питання є запорукою рентабельності кабельного бізнесу, пише газета.

Видання зазначає, що перш ніж у четвер ухвалити рішення про адаптацію, яке набирає чинності з дня публікації, урядовці ініціювали кілька круглих столів і заявили про готовність прислухатися до побажань гравців ринку. Наприклад, у запропонованому проекті подальшого врегулювання проблем галузі Нацрада фактично відмовляється від вимог щодо конвертації телеканалів у кабельних мережах.

Проте, за словами члена ради директорів Спілки кабельного телебачення України Геннадія ХАЗАНА, «термін «конвертація» ніде в законодавстві не прописано, тому й відмовлятися фактично немає від чого», і насправді урядовці не пішли на жодні поступки. «Керівництво Нацради просто розіграло комедію про те, що воно готове почати з кабельниками конструктивний діалог. І наступного дня урядовці ухвалили рішення про примушення операторів кабельного телебачення вимкнути такі російські канали як ОРТ, РТР, Ren TV та ін. Ми вкотре переконуємося, що заяви Нацради про якісь поступки - це замилювання очей для того, щоб за спинами вирішити свої питання або чиїсь вказівки», - вважає Г.ХАЗАН.

Втім, зазначає газета, кабельні оператори не дуже бояться урядовців. «Цей орган не виконує судових рішень, тому й оператори йому не підкорятимуться. Боротьба буде, мабуть, затяжна: Нацрада на когось подаватиме до суду, а оскільки в її рішеннях є багато юридичних суперечностей, будь-яка кабельна компанія може подати на урядовців зустрічний позов», - вважає колега Г.ХАЗАНА Олег БАРАНОВ.

Кабельники називають три причини, які могли вплинути на такий радикальний крок урядовців. Перша, політична, лежить на поверхні: і Президент України, і РНБО не раз вимагали забезпечити інформаційну безпеку країни, головними порушниками якої, на їхню думку, є головні російські телеканали.

Газета пише, що друга причина цікавіша і набагато краще завуальована. Українські загальнонаціональні канали також зацікавлені в усуненні російських конкурентів. «Півтора місяця тому, коли в Кривому Розі відключили російські канали, рейтинг того ж «Інтера» зріс у місті в 1,5 раза. Тиск низки великих українських каналів вочевидь відчувається, тому що основу їхньої програмної сітки становлять куплені російські програми, фільми та серіали», - зазначив О.БАРАНОВ.

Виконавши вимоги Нацради, багато східних і південних операторів можуть просто збанкрутувати, інші опиняться на межі рентабельності. Тут помітна третя можлива причина: у цьому зацікавлені іноземні інвестори, які активно скуповують вітчизняних кабельників. Це - американська Sigma Bleyzer, чеська PFI і угорська телекомпанія Fibernet. Відповідно, що жорсткішими будуть обмеження Нацради, то дешевше можна буде купити того чи іншого оператора, зазначає видання.

«За моїми даними, найближчим часом планувалися кілька операцій з придбання іноземцями ще кількох компаній, проте переговорний процес припинився, оскільки інвестори бояться вкладати гроші в нашу країну», - каже О.БАРАНОВ.

Водночас суперечності про доцільність викладених вище вимог існують і серед керівництва регулятора. Член Нацради Владислав ЛЯСОВСЬКИЙ повідомив газету, що це не остаточне рішення органу. «Я був одним з ініціаторів позачергового засідання Національної ради з цього питання, яке призначене на понеділок», - зазначив він.