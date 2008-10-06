Крим може сіяти до 20 жовтня

У Криму оптимальні кліматичні терміни для сівби озимих триватимуть до 20 жовтня.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

Т.АДАМЕНКО зазначила, що через сильні дощі, які пройшли Україною у вересні, озимі культури не було висіяно в оптимальні кліматичні терміни, які гарантовано дають нормальні кущистість і розвиток рослин перед входженням у зиму.

«Але зараз аграрії інтенсивно сіють, наздоганяють. На п`ятницю (3 жовтня – УНІАН) більше половини висіяне. Південь може сіяти ще приблизно до 10 жовтня, а Крим - до 20 жовтня. Там є кліматичні ресурси тепла, які дозволяють рослинам досягти необхідних фаз розвитку», - сказала Т.АДАМЕНКО.

При цьому, за її словами, в лісостеповій зоні і зоні полісся «абсолютно всі оптимальні терміни закінчилися 25 вересня». «Тобто, там аграрії сіють після допустимих термінів. І ці всі посіви є групою ризику і напряму залежать від погодних умов, які спостерігатимуться в жовтні-листопаді», - зазначила Т.АДАМЕНКО. «Якщо зима, тобто припинення вегетації, настане в календарні терміни – в перших числах листопада, то близько 30% посівів увійдуть до зими в уразливому стані. А якщо хоча б до кінця листопада в Україні буде тепло, то все може бути нормально», - сказала Т.АДАМЕНКО.

Вона пояснила, що посіви, які висіяні після оптимальних кліматичних термінів і відносяться до ризикових, можуть загинути, якщо буде безсніжна зима з лютими морозами.

«Але зими у нас останнім часом теплі, тому сподіватимемося, що все буде нормально», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, на 2 жовтня в Україні засіяно озимими 3 млн. га, що на 1,5 млн. га менше показника 2007 року.

За прогнозами Мінагрополітики, площа посівів озимих цього року становитиме 7,5 млн. га.