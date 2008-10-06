Шемчук думає, що керівник міліції Криму візьметься за сепаратистів

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Віктор ШЕМЧУК вважає, що тепер керівник кримської міліції Микола ІЛЛІЧОВ вправі давати відповідь «на ті сепаратистські заклики, до яких вдається керівництво кримської автономії», та активно братися за наведення ладу на півострові спільно з іншими правоохоронними органами.

Так В.ШЕМЧУК прокоментував Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яким було відновлено дію розпорядження уряду про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ - начальником ГУ МВС у Криму, повідомляє прес-служба «Народної самооборони».

На думку нардепа, глава держави інакше не міг вчинити, оскільки «законність призначення М.ІЛЛІЧОВА була доведена і раніше». «Іншого виходу у Президента і не було, тому що, відповідно до рішення Адміністративного суду, було визнано правильність і законність дій Кабміну і Міністерства внутрішніх справ щодо призначення заступником міністра внутрішніх справ - начальником ГУ МВС у Криму без згоди ВР АРК», - зазначив В.ШЕМЧУК.

Він переконаний, що дане розпорядження стало «гідною відповіддю керівництву кримському парламентові, яке дозволяло собі робити абсурдні звинувачення на адресу міліції». «Це відповідь на ті закиди, які дозволяло собі керівництво кримської автономії щодо міліції. Зокрема, останні твердження заступника голови ВР АРК про те, що автономія відмовляється якимось чином фінансувати діяльність кримської міліції, є абсолютним безглуздям (насправді заступник голови ВР АРК М.БАХАРЄВ запропонував припинити фінансування правоохоронних органів автономії - УНІАН). Адже міліція не працює в «приватній лавочці» ні в ГРИЦЕНКА (голова ВР Криму - УНІАН), ні в БАХАРЄВА, а є державною інституцією і повинна робити все задля забезпечення миру і спокою в громадському житті, в тому числі, кримського півострову», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада Криму відмовилася погоджувати призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції автономії. Того ж дня, Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА начальником ГУ МВС у Криму - заступником міністра.

4 липня Президент зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Президент відзначав, що це розпорядження видане урядом всупереч Конституції України. Зокрема, звертав увагу В.ЮЩЕНКО, ВР Криму 18 червня, відповідно до наданих Конституцією АРК повноваженнями, ухвалила рішення про відмову в узгодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції Криму. 7 липня до Конституційного Суду поступило конституційне подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Днями Окружний адміністративний суд АРК визнав протиправною відмову ВР Криму в узгодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА, а парламент Криму написав апеляційну скаргу до Севастопольського апеляційного адміністративного суду, наполягаючи, що законно ухвалював рішення 18 червня.

3 жовтня Президент відмінив свій Указ від 4 липня про припинення розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.