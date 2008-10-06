Міськрада Севастополя відмовляється підвищувати тарифи
Скаржився голова адміністрації
Міська рада Севастополя відмовляється розглядати питання про підвищення комунальних тарифів, при цьому нічого не пропонує натомість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.
«Голова міськради Валерій САРАТОВ надіслав нам лист, в якому пропонує, щоб ми рішенням суду зобов`язали міську раду змінити тарифи. Така, хороша собі, позиція: адміністрація погана, а міськрада хороша», - сказав він.
Водночас, за словами С.КУНІЦИНА, «у нас позиція наступна: нас не влаштовують ніякі листи міської ради, тому що у міськради немає підстав не розглядати проект постанови. Рішення може бути два: або розглядають і говорять «відмовляємо», але рішенням сесії, не листом, або розглядають і затверджують такі або якісь інші тарифи».
Він зазначив, що у Севастопольської міськадміністрації на сьогодні немає предмету для суперечки. «Тому ми судитися з міськрадою не збираємося. Відмовлять - не виключаю, що судитимемося», - сказав С.КУНІЦИН.
При цьому він піддав сумніву, що «при нинішньому фінансовому стані та ситуації в економіці в цілому ми продамо стільки прав оренди на земельні ділянки, щоб діючі тарифи покрити». (У бюджеті міста передбачено саме це джерело на покриття витрат комунальних підприємств міста у розмірі 181 млн. грн. – УНІАН.)
І тоді, сказав С.КУНІЦИН, «залишаться без тепла всі жителі міста».
Крім того, він зазначив, що в Севастополі на сьогодні житловими субсидіями користуються всього 700 чоловік із 400 тисяч населення міста. «Це найнижчий в Україні показник. Він говорить про те, що хоча в цілому 87 тисяч чоловік у місті одержують різного роду субсидії (і пільги на оплату послуг ЖКГ - УНІАН) з місцевого і державного бюджетів, але все одно ця цифра говорить, що люди в основному згодні з нинішніми тарифами, у них немає підстав подавати документи на оформлення житлових субсидій. А коли тарифи зростуть, тоді з`являться відповідні підстави у досить великої кількості людей», - сказав голова міськадміністрації.
На думку С.КУНІЦИНА, комунальні тарифи мають бути, як мінімум, хоча б з нульовою рентабельністю (для комунальних підприємств - УНІАН).
С.КУНІЦИН вважає, що міськрада, якщо вона не згодна з пропонованими тарифами, має сказати, що пропонує зі свого боку для вирішення цього питання.
За інформацією голови міста, «головні проблеми в забезпеченні севастопольців теплом лежать у сфері погашення боргів за газ, використаний в минулому опалювальному сезоні, і забезпеченні поточних розрахунків за газ. Це 24,2 млн. боргів за спожитий природний газ в минулому опалювальному сезоні».
За словами С.КУНІЦИНА, найближчим часом буде погашено боргів за газ на суму близько 22 млн. грн., одержаних на аукціонах з продажу прав оренди на земельні ділянки.
«Але що далі? При нинішній тарифній політиці, збитковій для міста, при тому, що у нас тарифи одні з найнижчих в Україні, хто б як не спекулював на цій темі, ми чудово розуміємо, що у нас є два варіанти: або десь знаходити гроші і кредитувати поставки газу, або підвищувати тарифи. Тому, нами була проведена певна робота, ми подали до міської ради документи на зміну тарифної політики», - пояснив С.КУНІЦИН.
Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська державна адміністрація пропонує міськраді в 2-3 рази підвищити тарифи на теплопостачання і гарячу воду, а також на житлові послуги.