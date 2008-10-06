Севастополь потребує економічної свободи

Закордонні експерти найближчим часом допоможуть севастопольській владі з розробкою концепції вільної економічної зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

За його словами, зараз вже ведеться «активна робота над тим, щоб видозмінити окремі положення проекту закону про статус Севастополя і спробувати створити вільну економічну зону на території Великого Севастополя».

С.КУНІЦИН зазначив, що робоча група на чолі з Андрієм КЛИМЕНКОМ, «з яким ми свого часу створювали проект ВЕЗ «Сиваш», території пріоритетного розвитку по Криму», вже місяць виробляє концепцію ВЕЗ.

Він також зазначив, що влада міста працює в цьому питанні з міжнародними агентствами. Наступного тижня очікується приїзд ряду іноземних експертів, які допоможуть Севастополю в напрацюванні основ концепції, а також допоможуть визначитися з різновидом ВЕЗ. «Ми маємо знайти той, що максимально відповідатиме економічному, географічному та іншому положенню міста Севастополя», - сказав С.КУНІЦИН.

Він вважає, що в законі про статус Севастополя потрібно відвести цілий розділ про ВЕЗ. «Не стільки там вирішувати питання політичного устрою Севастополя - мене це найменше цікавить - скільки надати економічні преференції, пільги, для того, щоб у місто прийшов серйозний капітал», - сказав голова Севастопольської міськадміністрації.

При цьому він додав, що «Президент принципово схвалив цю концепцію під час розмови у вересні. Коли ми будемо готові, і виробимо стратегію, ми, природно, доповімо її главі держави, уряду, і працюватимемо з Верховною Радою України».