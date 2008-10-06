За 9 місяців бюджет Севастополя виконано на 915 млн. грн.

За підсумками 9-ти місяців бюджет Севастополя виконаний на 915 млн. грн., що більш як на третину перевищує рівень бюджетних надходжень за аналогічний період минулого року. За два роки бюджет міста виріс утричі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією глави міста, виконуються всі витратні і прибуткові складові бюджету, окрім однієї - прибуток від продажу прав оренди землі. І хоча, за його словами, міськадміністрація разом з міськрадою скоректували загальну цифру «мільйонів на 40, близько 50 млн. грн. вже наторгували від продажу права оренди, але ще мільйонів 90 треба постаратися одержати». В той же час, як сказав С.КУНІЦИН, «при нинішній фінансовій ситуації ніхто не в змозі спрогнозувати, чи одержимо ми ці гроші» від проведення земельних аукціонів.

Тому, додав С.КУНІЦИН, додаткове рішення таке: міська адміністрація вносить на сесію проект коректування бюджету до кінця року, з урахуванням перевиконання бюджету до минулого року на 37,8%». За інформацією С.КУНІЦИНА, основний ресурс від цього перевиконання буде направлений на оплату за енергоносії, на дотацію «Севтролейбусу», а також на поточні потреби охорони здоров`я і освіти.