Чи хтось викрав російський «Очаков»?

Скандальна ситуація виникла у Севастополі довкола великого протичовнового корабля Чорноморського флоту Росії «Очаков». Представники молодіжної організації «Студентське братство» повідомили, що російські військові намагалися вивести цей корабель, що перебував під арештом через борги, за межі України. Коли ж це не вдалося через протест портової влади Севастополя, то буксири Чорноморського флоту відтягнули судно, що перебувало на ремонті в українських доках Севастопольського морського заводу, до причалів однієї з російських військових частин.

Днями представники командування Чорноморського флоту Росії зробили запит про дозвіл диспетчера Севастопольського порту на перебазування «Очакова» із «Севморзаводу», де він майже 20 років проходив ремонт.

Проте, за позовом керівництва «Севморзаводу», яке висунуло ЧФ Росії фінансові претензії, портова влада Севастополя наклала арешт на цей корабель російського флоту.

Росіяни ж, як повідомило «Студентське братство», силою двох військових буксирів «Шахтьор» та СБ-5 відтягли заарештоване судно на територію російської військової частини, не заплативши українському заводу. Олег Яценко назвав дії російської сторони «піратським захопленням судна».

Сума фінансових претензій – комерційна таємниця, її в дирекції «Севморзаводу» не називають. Але відомо, що йдеться про кілька мільйонів гривень.

У прес-службі Чорноморського флоту Росії заявили, що офіційно не коментуватимуть цю ситуацію, але неофіційно повідомили, що «Очаков» уже давно списаний і його ніхто не збирався виводити за межі України. Мовляв, конфлікт інспірує «Студентське братство».

Водночас в російській пресі з’явилися повідомлення, що насправді цей корабель росіяни хочуть модернізувати, оснастити найсучаснішим обладнанням та озброєнням, підготувати до океанського плавання і зробити кораблем-флагманом ЧФ Росії. Спростувань цієї інформації поки що не було.

Радіо Свобода