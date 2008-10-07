Грач стане телеведучим

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ стане одним з ведучих щотижневого суспільно-політичного шоу «Свобода на Інтері».

Для участі в проекті телеканал також запросив голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, мера Харкова Михайла ДОБКІНА, народних депутатів Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Нестора ШУФРИЧА, Володимира ЛИТВИНА, Олександра ЄФРЕМОВА, Івана КИРИЛЕНКА, Андрія ШЕВЧЕНКА, а також голову Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 Євгена ЧЕРВОНЕНКА.

Як повідомляється на сайті телеканалу «Інтер», «вперше в історії телебачення глядачі є свідками обговорення гострих суспільно-політичних питань без посередництва ведучого-журналіста».

У незвичній для себе ролі телеведучого (спікера) пробують себе найбільш публічні українські політики. Кожної п’ятниці ведучим шоу стає новий політичний діяч.

Шоу стартує 10 жовтня. Перший випуск проведе А.ЯЦЕНЮК. За допомогою жеребкування наприкінці програми він визначить послідовність участі інших політиків-ведучих.