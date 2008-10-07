500 тис. дітей зі зниженим зором реєструється щороку в Україні

В Україні щороку реєструється близько 500 тис. дітей зі зниженим зором.

Про це заявив директор Центру мікрохірургії ока, член Президії Українського медичного союзу Сергій РИКОВ під час безкоштовного огляду зору у дітей, який було проведено УМС спільно з Асоціацією офтальмологів України напередодні Всесвітнього дня зору, повідомили УНІАН в прес-службі УМС.

За словами С.РИКОВА, найпоширенішими проблемами є короткозорість, далекозорість та астигматизм. В той же час, підкресли він, при вчасній діагностиці кількість сліпих дітей та інвалідів по зору можна зменшити вдвічі.

Найбільш актуальною проблемою, за словами головного дитячого офтальмолога, керівника Центру ретинопатії недоношених лікарні „Охматдит” Юрія БАРІНОВА, є ретинопатія недоношених дітей, яка займає друге місце в структурі дитячої інвалідності по зору (15%). У дітей з масою тіла менше 800 г при народженні частота захворювання досягає більш 90%.

„В Україні за 2007 рік народилось 20 тис. недоношених діточок. З них 3407 – з масою тіла менше, ніж 1500 грамів, 915 – з масою тіла від 500 до 1000 грамів. Очікується більше 200 випадків сліпоти у дітей внаслідок ретинопатії недоношених та приблизно 4-4,5 тисяч дітей (20-23%), які потрапляють у групу ризику по розвитку цієї хвороби”, - повідомив Ю.БАРІНОВ.

Фахівці рекомендують перевіряти зір у дітей у пологовому будинку, в 3 місяці, в 1 рік, в 3 роки, перед вступом до школи та кожні 2 роки у школі.

«Найголовніше - це своєчасний огляд спеціалістів, - стверджує С.РИКОВ. – акція з перевірки зору у дітей, організована УМС, дає можливість не тільки провести діагностику зору у дітей, а також привернути увагу громадськості до проблем зору, необхідності вчасної діагностики та профілактики. За результатами проведених обстежень, були виявлені діти, що вже мають прогресуюче погіршення зору. Ми виявили проблему, і тепер необхідно вжити усіх необхідних заходів, що збережуть дітям зір».

За даними УМС, проблема втрати зору є актуальною у всіх країнах. Всього у світі нараховується близько 37 млн. сліпих людей і 124 млн. осіб з недостатнім зором. Три з чотирьох випадки сліпоти можна попередити.

В Україні більше 100 тис. дітей є інвалідами по зору, з них 1 тис. - сліпі.