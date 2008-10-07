Кримські депутати привітали один одного з днем народження Путіна

На пленарному тижні 22-24 жовтня Верховна Рада Автономної Республіки Крим планує розглянути 14 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Президії кримського парламенту.

Зокрема, кримські парламентарії розглянуть питання про День прапора АРК, про обрання народних засідателів Апеляційного суду автономії, про заходи щодо збереження історико-культурної спадщини кримських караїмів і кримчаків на 2009 рік.

Також планується розглянути питання управління майном автономії і узгодження матеріалів місця розташування об`єктів.

Крім цього, депутати ВР Криму планують звернутися до Кабінету міністрів України з питання підвищення рівня пенсійного забезпечення реабілітованих громадян. Також парламентарії мають намір розглянути ряд подань прокурора автономії.

Після закінчення засідання один із членів президії Валерій ІВАНОВ привітав присутніх із днем народження російського прем`єра Володимира ПУТІНА. Більшість членів президії зустріли ці слова оплесками.