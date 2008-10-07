Опалювальний сезон у Криму розпочнеться вчасно, незважаючи на борги перед комунальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі заявив голова Верховної Ради автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Опалювальний сезон, незалежно від суми заборгованості, розпочнеться вчасно, - запевнив кримський спікер. - Це відповідає закону України, який зобов`язує теплопостачальні організації, незалежно від суми боргу, забезпечити подачу газу і тепла».

За словами А.ГРИЦЕНКА, на даний час існує заборгованість населення перед підприємством «Кримтеплокомуненерго» (найбільшим постачальником тепла в автономії), крім цього, виник борг через різницю в тарифах.

«У нас є велика заборгованість населення перед «Кримтеплокомуненерго», яка становить 122 млн. грн. Є борги, що накопичилися у попередні роки. Ця сума по взаємозаліках становить 176 млн. грн. (за даними влади автономії, борг виник через різницю в старих і нових тарифах, тому брак грошей повинні погасити в Києві – УНІАН)», - сказав кримський спікер. А.ГРИЦЕНКО висловив сподівання, що Кабінет міністрів України розв`яже «проблеми взаємозаліків і подачі газу в регіони України».