Продукти харчування за рік подорожчали в Україні на 33,5%

В Україні у вересні ц.р.ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 33,5% проти вересня 2007 року, і на 0,3% проти серпня 2008 р.

Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на хліб і хлібопродукти у вересні зросли на 37,5% проти вересня 2007 року і на 0,6% проти серпня 2008 р. Макаронні вироби у вересні подорожчали на 30% і 0,5%, відповідно. Ціни на м`ясо і м`ясопродукти зросли на 38,8%, порівняно з вереснем 2008 р., і не змінилися порівняно із серпнем 2008 р. Риба і продукти з риби подорожчали на 22,1% і 0,9%, відповідно.

Молоко зросло в ціні на 26,1% проти вересня 2007 р. і на 2,3% проти серпня 2008 р. Сир і сир подорожчали на 28,4% і на 0,8%, відповідно. Масло вершкове подорожчало на 19,6% і на 1,1%, відповідно. Яйця підвищилися в ціні на 26,3% і на 12,6%, відповідно.

Крім того, у вересні ціна на рослинну олію підвищилися на 38,1% проти вересня 2007 р. і знизилася на 2,5% проти серпня 2008 р. Цукор у вересні подорожчав на 20,8% і на 0,4%, відповідно.

Також у вересні підвищилися ціни на безалкогольні напої на 19,7% проти вересня 2007 р. і на 1% проти серпня 2008 р. Алкогольні напої і тютюнові вироби у вересні зросли на 14,8% і на 2%, відповідно.

Фрукти за вказаний період зросли в ціні на 58,2% проти вересня 2007 р. і подешевшали на 4,2% проти серпня 2008 р. Овочі подорожчали на 11,8% проти вересня минулого року і подешевшали на 1,7% проти серпня цього року.