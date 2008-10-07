У НУ-НС хочуть, щоб видачу паспортів у Криму розглянули в ПАРЄ

Питання видачі російських паспортів у Криму повинна розглянути Парламентська асамблея Ради Європи, вважає депутат – “нашоукраїнка”, член парламентського Комітету з питань європейської інтеграції, заступник голови Постійної делегації у ПАРЄ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

“Ситуація з набуттям подвійного громадянства громадянами України в Криму залишається досить серйозною, її не можна залишати безконтрольною. Я, як народний депутат, продовжую відслідковувати це питання. Ми з колегами обговорюємо необхідність і можливість винесення цього питання на розгляд ПАРЄ з прийняттям, за результатами розгляду, відповідної резолюції”, - сказала депутат, коментуючи заяви радника-посланника Посольства Росії в Україні Всеволода ЛОСКУТОВА, який назвав “міфом” інформацію про видачу російських паспортів громадянам України в Криму.

Як повідомляє сайт блоку НУ-НС, депутат нагадала, що “зробила відповідний запит до СБУ щодо виявлення фактів набуття громадянами України подвійного громадянства та їх попередження”.

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, “у своїй відповіді на депутатський запит СБУ зазначає, що в українському законодавстві є певні прогалини, які ускладнюють контроль за видачею паспортів іншої держави на території України”. Так, за словами народного депутата, “СБУ вказує на відсутність двосторонніх домовленостей між державами про необхідність повідомляти про набуття громадянства іншої країни”. “У відповідь на мій лист СБУ повідомило, що зараз вони ретельно проводять різні оперативні заходи і перевірку такої інформації”, - додала вона.