Яценюк не чув від Ющенка ані слова «розпуск», ані слова «указ»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК називає інсинуаціями усі заяви, про те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО нібито налаштований виключно на розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що був на сьогоднішній зустрічі В.ЮЩЕНКА з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона”, однак «не чув з виступу Президента ні слова “розпуск”, ні слова “дострокове припинення повноважень”, ні слова “указ”».

При цьому голова ВР наголосив, що з кризи, яка склалася, є тільки два виходи: або створення коаліції, або дострокові вибори.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що доля українського парламенту – безпосередньо в руках самого парламенту.

«Якщо коаліція буде сформована до кінця дня, то таким чином закриються будь-які дискусії на предмет припинення повноважень ВР», - сказав він.

Якщо ж коаліція не буде сформована, то є всі підстави для застосування Президентом ст. 90 Конституції (йдеться про припинення повноважень ВР – УНІАН), наголосив А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що ця стаття не може застосовуватися без проведення попередніх консультацій з головою ВР, його заступниками і керівниками фракцій.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, вірогідність домовитися про створення коаліції тане з кожною хвилиною.