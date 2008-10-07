Долар може вирости майже до 6 грн.

Гривня по відношенню до долара впала ще на 4.7% в порівнянні з понеділком. На 16 годин вівторка, середній курс долара в Україні коливався в межах 5,26-5,55 гривні за долар. Євро також подорожчав. Його курс коливався в межах 7.1-7.5 гривні.

Курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку продовжить знижуватися на поточному тижні, якщо Національний банк України (НБУ) не зробить активних дій і не втрутиться в ситуацію, інтернет-ресурс FINANCE.ua публікує думки експертів.

"Без активного втручання НБУ в діяльність українського валютного ринку курс гривня/долар може знизитися до 5,8 грн/$... Головним чинником ослаблення гривні зараз є спекулятивне зростання долара на всіх світових фронтах. Попри проблеми економіки США, ми бачимо активне повернення доларів до Америки, що призводить до зростання курсу долара", - сказав начальник управління інвестиційно-банківських послуг Укрсоцбанку (Київ) Ерик Найман.

"Курс гривні до долара на міжбанку до кінця поточного тижня може знизитися до 5,6 грн/$ за відсутності інтервенцій НБУ. Ситуація на валютному ринку розвивається під впливом попиту на валюту з боку імпортерів, зокрема "Нафтогаза", і нерезидентів, що виводять кошти. Крім того, позначається зменшення пропозиції (валюти – ред.) від експортерів через падіння цін на метали", - вважає аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

Як повідомлялося, ринкові котирування на міжбанківському валютному ринку України у вівторок вийшли на рівень 5,55-5,6 грн/$, тоді як у понеділок за підсумками торгів курс гривні знизився до 5,31 грн/$.

Експерти вважають, що НБУ доцільно підтримати курс гривні, хоч би незначними інтервенціями.

"У такій ситуації доцільно плавне зниження офіційного курсу до межі коридору (4,85 грн/$ +4%) і незначні виходи на межбанк з інтервенціями", - відзначив А.Жолудь.

"НБУ має згладити валютні коливання, але одночасно не дати спекулятивного прибутку іноземним інвесторам. Тому поточна валютна політика НБУ виглядає адекватною. Щойно уляжуться пристрасті на світовому валютному ринку і хвиля повернення інвестицій в США схлине, тоді вже НБУ повинен буде повернути ситуацію і курси гривні в нормальне русло, наприклад, проти долара до старого "улюбленого" рівня 5,05 грн/$", - вважає Е.Найман.