Рада НБУ розширила коридор офіційного курсу гривні

Рада Національного банку України змінила можливі коливання офіційного курсу гривні до кінця 2008 року з 4,85 грн./дол. плюс мінус 4% до 4,95 грн./дол. плюс-мінус 8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції за результатами сьогоднішнього засідання Ради НБУ.

«Вплив світової фінансової кризи, різке зміцнення долара на світових ринках вимагає ухвалення відповідних рішень, які не були враховані при затвердженні прогнозного показника національної грошової одиниці до кінця року, - сказав П.ПОРОШЕНКО. - Ми вважаємо, що в умовах невизначеності світового ринку ми повинні надати правлінню НБУ можливість коливання курсу у великих розмірах».

При цьому він зазначив, що Рада НБУ не змінювала свій прогноз курсу гривні на 2009 рік, і він залишається в межах 4,85 гр./дол. плюс-мінус 5%.

Нагадаємо, 15 вересня П.ПОРОШЕНКО заявив, що показник по курсу гривня/долар США на рівні 4,85 плюс-мінус 4% вдасться утримати до кінця року. При цьому він додав, що підстав для перегляду цього курсу до кінця поточного року немає.

У той же час Рада Нацбанку розширила коридор курсу гривня/долар США на 2009 р. на 1% - до 5%.