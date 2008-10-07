Міськрада Севастополя відмовила адміністрації Куніцина

Президія Севастопольської міської ради відмовилася вносити до порядку денного майбутньої сесії запропонований міською державною адміністрацією проект рішення про встановлення нових тарифів на житлово-комунальні послуги, які планується підвищити в середньому в 2-3 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні члени президії підтримали ініціативу голови Севастопольської міськради Валерія САРАТОВА не розглядати дане питання в сесійній залі і затвердили проект відповідного звернення до жителів міста.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН повідомив, що міськрада відмовляється розглядати питання про підвищення тарифів, при цьому нічого не пропонуючи натомість. За словами глави виконавчої влади міста, «голова міськради Валерій САРАТОВ прислав нам лист, в якому пропонує, щоб ми рішенням суду зобов`язали міську раду змінити тарифи. Така, хороша собі позиція: адміністрація - погана, а міськрада - хороша».

«Ми судитися з міськрадою не збираємося. Відмовлять - не виключаю, що судитимемося», сказав С.КУНІЦИН. Він додав, що у нього є певні сумніви в тому, що «при нинішньому фінансовому стані і ситуації в економіці в цілому ми продамо права оренди на земельні ділянки стільки, щоб діючі тарифи покрити (у бюджеті міста передбачено саме це джерело на покриття витрат комунальних підприємств міста, у розмірі 181 млн. грн. - УНІАН). І тоді, сказав він, «залишаться без тепла всі жителі міста».