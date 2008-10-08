Відкриття фотовиставки екс-президента Словаччини

10.10.2008. - 17.00. Відкриється персональна фотовиставка екс-президента Словаччини Рудольфа ШУСТЕРА. Основу виставки «Калейдоскоп світу» становлять фотографії з місць, в яких побував Р.ШУСТЕР. Виставку «Калейдоскоп світу» відкриє Надзвичайний і Повноважний Посол Словаччини в Україні Урбан РУСНАК. В рамках відкриття виставки відбудеться презентація робіт фотохудожників Ялти, Криму, Києва, присвячених Великій Ялті. Ялта, Лівадійський палац.

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