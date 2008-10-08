Сімферопольці розкуповують бойлери

Через відсутність гарячого водопостачання в Сімферополі різко зросло навантаження на електромережі, оскільки городяни перейшли на електронагрівальні прилади.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі міської ради з посиланням на директора Сімферопольської міської електромережі підприємства «Крименерго» Юрія ПЕРХНЯКА.

«Сімферопольці встановлюють бойлери, - повідомив Ю.ПЕРХНЯК сьогодні на оперативно-господарській нараді. - Тому в багатоповерхових будинках через перевантаження горять запобіжники».

За даними Ю.ПЕРХНЯКА, попит на бойлери настільки великий, що вони зникли з прилавків багатьох магазинів.

Як повідомлялося, компанія «Газ України» наприкінці вересня припинила подачу газу підприємству «Кримтеплокомуненерго» - найбільшому постачальнику тепла в Криму - до повного погашення боргу за спожитий з початку минулого опалювального сезону газ. Борг «Кримтеплокомуненерго» за спожитий газ становить понад 53 млн. грн., повідомляють у компанії «Газ України».

З 1 жовтня котельні «Кримтеплокомуненерго» залишилися від газу. Припинена подача гарячої води в будинки Сімферополя, а також низку медичних і соціальних закладів Криму.

Газівники заявляють, що не відновлять подачу газу, поки не виплатять борги. Комунальники запевняють, що борг виник через різницю в старих і нових тарифах, тому брак грошей мають погасити в Києві.