Кримська СБУ розкрила махінації української фірми

Головним управлінням Служби безпеки України в Криму розкрито махінації української фірми, яка уклала фіктивні угоди з переказу фінансових зобов`язань на рахунок неіснуючої ірландської компанії.

В результаті інформування про дії фірми податківців автономії до бюджету донараховано 5 млн. 633 тис. грн., повідомили УНІАН у прес-групі кримського Головного управління СБУ.

«Посадовці українського підприємства використовували схему взаємодії з нерезидентом України з метою формування штучної кредиторської заборгованості, мінімізації податку на прибуток і переказу фінансових зобов`язань за кордон. Взаємовідносини з ірландською компанією будувалися на позикових договорах, які згодом українською стороною оплачувалися векселями», - говориться в повідомленні.

Аналіз операцій вказав оперативникам на їх сумнівність. «У позику видавалися нематеріальні цінності у вигляді консалтингових послуг. Договори укладалися послідовно в достатньо короткий термін. Вартість послуг була дуже велика», - повідомили в СБУ.

Пізніше оперативники з`ясували, що оплата за договорами у вигляді вексельного взаємозаліку здійснювалася на рахунок вже не існуючої іноземної фірми.

«Згідно з буквою закону українська сторона мала визнати заборгованість безповоротною фінансовою допомогою і включити її до складу свого валового доходу. Проте в бухобліку української фірми щодо розрахунків з ірландською компанією була врахована тільки кредиторська заборгованість у розмірі 24,5 млн. грн.», - говориться в повідомленні. Таким чином, були порушені вимоги ряду пунктів Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Матеріали щодо виявлених співробітниками СБУ порушень було передано до кримської податкової. За результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності української фірми виявлено завищення негативного значення об`єкту оподаткування в сумі 51 млн. 772 тис. грн. і донараховано податку на прибуток в сумі 5 млн. 633 тис. грн. (зокрема штрафних санкцій 2 млн. 816 тис. грн.).