Піротехніки підірвали в Севастополі німецький і радянський артснаряди

У Севастополі піротехніки МНС шляхом підриву на місці виявлення (у морі) знешкодили 2 боєприпаси радянського і німецького виробництва часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у бухті Кругла у воді на відстані 400 м від берега міського пляжу «Омега» на глибині 2 м водолазно-піротехнічною групою був знищений 25-кілограмовий артилерійський снаряд калібру 122 мм часів війни радянського виробництва.

Цього ж дня у бухті Камишова у воді на відстані 100 м від берега на глибині 5 м рятувальниками МНС був знищений 125-кілограмовий німецький артснаряд калібру 210 мм, що не розірвався з часів війни.

«Ці боєприпаси були знайдені відпочиваючими в літній період. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій знешкодження артилерійських снарядів було перенесено на осінній період, - повідомив начальник АРЧ СП майор служби цивільного захисту Олег ПІСКОРСЬКИЙ. – Окрім фахівців МНС, були залучені підрозділи УМВС, які у радіусі 400-метрової зони забезпечили оточення території».

Операція по знищенню вибухонебезпечних предметів часів війни пройшла успішно.

Всього у Севастополі з початку року піротехніками ГУ МЧС знищено 18 тисяч 640 вибухонебезпечних предметів, з них 43 авіабомби, 2459 артснарядів, 389 мін, 303 гранати і тисячі інших боєприпасів.