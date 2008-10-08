Сімферополь не готовий до боротьби з пташиним грипом

До весни 2009 року Управління ветеринарної медицини Сімферополя розраховує отримати вакцину від пташиного грипу, яку зараз розробляють українські фахівці.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі міськради Сімферополя з посиланням на заступника начальника міського Управління ветмедицини Ігоря ЛУЧАКА.

«Грип птиці залишається актуальною проблемою на сьогодні, тому ми чекаємо запатентованої вакцини українського виробництва», - зазначив він сьогодні на оперативно-господарській нараді в Сімферополі. А поки що, за словами фахівця, ветеринари щеплять домашніх птахів тільки від хвороби Ньюкастла. Так, нині в Сімферополі від цієї хвороби зроблено щеплення понад 19 тис. голів птиці.

Також заступник начальника Управління ветмедицини повідомив, що для профілактики пташиного грипу в Сімферополі створено мобільні групи, які здійснюють подворові обходи в приватному секторі. «На території Сімферополя немає птахівницьких підприємств, тому в нас під контролем тільки приватні подвір`я. Ситуація хоча й напружена, але контрольована», - зазначив І.ЛУЧАК.