США можуть передати Україні свої військові кораблі

Україна і США вивчають питання щодо можливості передачі американських військових кораблів українським Військово-Морським силам Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони США Роберт ГЕЙТС сьогодні після зустрічі із міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, яка відбулася в рамках засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи в македонському місті Охрід.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо військово-технічної співпраці України і США, американський міністр зазначив, що можливість передачі з боку уряду США українським ВМС наразі вивчається.

«Я хочу зауважити, що це є складне питання, яке потребує відповідного ухвалення з боку Конгресу. Це не справа кількох місяців», - сказав Р.ГЕЙТС.

При цьому він також повідомив, що консультації з цього питання тривають, і їх наступний раунд на рівні військових відомств обох країн відбудеться в м. Сан-Дієго в штаті Каліфорнія.

Як також повідомило УНІАН джерело у Секретаріаті Президента України, питання про можливе надання Україні з боку США гуманітарної допомоги у формі передачі американських військових кораблів українським ВМС обговорювалося під час нещодавнього візиту Президента Віктора ЮЩЕНКА до США.