Москва знайшла, куди забрати Чорноморський флот з Севастополя?

У зв`язку з погрозами України позбавити Чорноморський флот РФ бази в Севастополі російські моряки освоюють новий стратегічно плацдарм в сірійському порту Тартус на Середземному морі. Місцеву гавань чистять драгами і модернізують, щоб створити там постійну базу російських ВМС, пише NEWSru з посиланням на статтю в The Guardian

Ігор Беляєв, повірений в справах Росії в Дамаску, недавно повідомив журналістам, що його країна розширить свою присутність в Середземномор`ї і що "російські судна частіше заходитимуть до Сірії і інших дружніх портів". Ця заява прозвучала після зустрічі Медведєва з президентом Сірії Башаром Асадом в Сочі. Асад підтримав визнання Москвою незалежності Південної Осетії і Абхазії .

Зміцнення російсько-сірійських військових зв`язків особливо стривожило Ізраїль. Ізраїльський прем`єр Ехуд Ольмерт в ході візиту до Москви намагався переконати російського президента Дмитра Медведєва припинити продаж російської зброї Сірії і Ірану. Його запевнили, що Кремль не допустить виникнення загрози безпеці Ізраїлю, проте ніяких конкретних обіцянок щодо продажу російської зброї Ольмерт, схоже, не добився.

Військова співпраця між Москвою і Дамаском, мабуть, знову активізувалося в світлі погроз України вигнати російський Чорноморський флот з бази в Севастополі, яка дає російським ВМС єдиний вихід в Середземне море, вказує британська газета.